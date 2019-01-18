Согласно статистике, почти половина людей уже в возрасте от 30 до 55 лет

страдает остеохондрозом. Нижний возрастной порог заболевания за

последние годы снизился до 18 лет.

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Вас беспокоит боль или неприятные ощущения в шее, а может, и головокружения, если вы запрокидываете голову назад или резко дернули головой?

При поворотах головы шея хрустит?

Во время неловких или резких движений, а также в состоянии стресса могут возникать болевые прострелы в шее, затылке, руках?

Повороты шеи затруднены?

Утром после сна вы ощущаете скованность, онемение в шее?

Ночью вы можете проснуться и почувствовать онемение в руках?

В течение суток вы много времени проводите, работая сидя – за компьютером, книгой, склонившись над столом?

У вас плоскостопие?

Много ходите на каблуках?

Вынуждены носить тяжелые сумки?

Любите смотреть телевизор, лежа?







Если вы дали положительный ответ как минимум на 1-2 вопроса, у вас есть повод пройти диагностику остеопата. Так как перечисленные признаки могут являться проявлениями шейного остеохондроза.

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Что такое остеохондроз

Остеохондроз позвоночника выражается в поражении межпозвонкового диска, который теряет свою эластичность, упругость, растрескивается.

Шейный остеохондроз связан с поражением дисков в шейном отделе позвоночника.

Как устроен позвоночник

Если для лучшего понимания немного упростить суть, то устройство позвоночника можно описать следующим образом:

Позвоночник состоит из отдельных, похожих друг на друга по форме позвонков, расположенных один над другим.



Несмотря на некоторые отличия в форме, в строении всех позвонков есть общее. В каждом позвонке имеется отверстие – все отверстия также находятся одно над другим и образуют вертикальный канал (тоннель), проходящий через весь столб позвоночника.



Внутри этого позвоночного канала проходит спинной мозг. Он идет вертикально через отверстия в каждом позвонке, а его корешки (ответвления, в которых находятся чувствительные нервные окончания) выходят из канала наружу между каждой парой позвонков. Это возможно потому, что позвонки не притерты друг к другу и не скреплены намертво, а между каждой парой позвонков находится хрящевая прокладка – межпозвоночный диск.



Диски вместе со связками соединяют позвонки друг с другом, а также выполняют роль амортизатора. За счет своей упругой структуры они эластично сжимаются при движениях и наклонах туловища (со стороны наклона) или разжимаются обратно (при выпрямлении). Таким образом диски обеспечивают позвоночнику гибкость и смягчают нагрузку от вертикального давления сверху вниз на каждый позвонок позвоночного столба, а также гася вертикальные колебания вверх, возникающие при ходьбе или беге. Ведь человек – уникальное прямостоящее и прямоходящее существо.

Такая работа позвоночника обеспечена, если вся нагрузка правильно распределена. Природа создала позвоночник невероятно устойчивым, выносливым и при этом гибким.

А если нет?

Если форма позвоночника, задуманная природой, по каким-то причинам нарушается (сутулость, чрезмерный выгиб в пояснице, сколиоз, плоскостопие) или выработалась постоянная хроническая привычка неправильно сидеть, лежать, стоять, межпозвонковые соединения начинают изнашиваться, теряют упругость, способность к выполнению амортизационной функции, уплощаются, трескаются, деформируются, выпячиваются в стороны, образуя грыжу.

Изнашиваемость межпозвонковых дисков – есть также расплата человека за прямохождение. Ведь только у человека позвоночник имеет вертикальную нагрузку. Такое вертикальное сдавливание в течение всей жизни всех составных частей позвоночника (особенно у людей с лишним весом) приводит к постепенному ухудшению кровоснабжение межпозвоночных дисков (сдавливается сосудистое русло) – диск теряет выносливость, прочность.

Что дальше?

Дисковая грыжа давит на кровеносные сосуды, нервные корешки, а иногда и спинной мозг.

Лечение остеохондроза в «Остео+»

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Последствия шейного остеохондроза

За счет изменений анатомических соотношений в позвоночнике происходит сдавливание кровеносных сосудов (главных артерий и вен).

Что происходит:

За счет изменений анатомических соотношений в позвоночнике происходит сдавливание кровеносных сосудов (главных артерий и вен).

К чему приводит:

к нарушению притока крови в головной мозг и нарушению полноценного питания головного мозга.

к нарушению венозного оттока и скоплению в тканях головного мозга токсических веществ.

Как проявляется:

Головокружения (вплоть до кратковременной потери сознания).

Головные боли.

Нарушения зрения. Нарушения обоняния, вкуса.

Бульбарные нарушения, связанные с трудностями глотания, произношения, нарушением общего и речевого дыхания.

Когнитивные нарушения: нарушение памяти, восприятия, сложности с концентрацией внимания, сложности с логическим мышлением.

li>Нарушение чтения.

li>Нарушение чтения. Рассеянность. Несобранность. Снижение догадливости. Забывчивость.

Затруднения с произнесением сложных и длинных слов, сложных грамматических конструкций.

Снижение работоспособности, переутомление.

Нарушения в эмоционально-личностной сфере: резкие и необоснованные перепады настроения, эмоциональная несдержанность, раздражительность, злоба.

Диагнозы:

Могут быть диагностированы когнитивные расстройства, афазия, бульбарная дизартрия, дисциркуляторная энцефалопатия, вертебро-базилярная недостаточность (ВБН) и др.

Принятая в этих случаях лекарственная терапия:

Сосудистые препараты. Имеют крайне низкую доказательную базу. Требуют применения по назначению и под контролем врача, могут вызывать большое количество различных осложнений и побочных эффектов.

Ноотропные препараты. Требуют применения строго по назначению и под контролем врача. Многие имеют достаточно серьезные противопоказания со стороны сердечно-сосудистой системы (при скрытой патологии сердца могут вызвать серьезные негативные последствия). Большая часть ноотропов не имеет положительного фармакологического результата, то есть бесполезна.

Препараты с седативным эффектом, включая транквилизаторы, антидепрессанты, барбитураты, бромиды. Психотропные препараты. Требуют применения строго по назначению и под контролем врача. Могут вызывать привыкание и имеют множественные побочных эффекты (головокружение, головные боли, нарушение зрения и мочеиспускания, сухость во рту, тошнота и др. расстройства пищеварения, снижение либидо, расстройства сна, набор массы тела).

Происходит сдавливание (компрессия) нервных корешков – нервов, идущих от спинного мозга к органам и тканям верхней части тела.

Что происходит:

Происходит сдавливание (компрессия) нервных корешков – нервов, идущих от спинного мозга к органам и тканям верхней части тела.

К чему приводит:

К выраженному болевому синдрому, часто хроническому, рецидивирующему.

Как проявляется:

Болью в шее, затылке (при поворотах головы или в состоянии покоя, прострелы или хроническая).

Головной болью (головная боль напряжения, связанная с напряжением мышц задней поверхности шеи и шлема головы – боль, разлитая по всей голове, зачастую сопровождаемая шумом и звоном в ушах, мушками перед глазами).

Болью в верхней части грудной клетки.

Болями, имитирующими боли в сердце, в легких.

Болью в верхней части спины в области лопаток, плечах.

Болью в плечевом суставе или по всей руке.

Онемение пальцев, кистей рук, рук полностью.

Принятая в этих случаях лекарственная терапия:

Нестероидные противовоспалительные препараты (обезболивающие, жаропонижающие), требующие применения строго по назначению и под контролем врача и имеющие побочные негативные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта (гастриты, язвы, язвенные кровотечения), сердечно-сосудистой системы, почек.

Препараты, снимающие мышечный гипертонус, требующие применения строго по назначению и под контролем врача и имеющие побочные негативные реакции в виде сильных головокружений, слабости вплоть до полного обессиливания.







Использование медикаментозной терапии – наиболее часто применяемая практика в лечении остеохондроза. Однако это симптоматическое лечение. Лекарства применяют для купирования воспалительных процессов и боли (иногда приходится прибегать к новокаиновой блокаде), снижение неврологических и психоэмоциональных симптомов. Самое важное, чтобы фармакологическая терапия происходила под строгим контролем врача.

Однако, если не пресечь непосредственно процесс нарушения питания сосудов, не восстановить заложенное природой равновесие позвоночника и всех связанных с ним структур (нарушение симметрии тела, плоскостопие, мышечные спазмы, возникающие как компенсаторная реакция на нарушение равновесия), заболевание никуда не уйдет и в какой-то момент зайдет речь о том, что консервативное лечение уже не помогает и следует прибегнуть к операции.

На устранение перечисленных выше причин остеохондроза направлено остеопатическое лечение, которое на сегодняшний день признано наиболее действенным.

Остеопатическое лечение остеохондроза

Правило №1 «Чем раньше, тем лучше» в случае остеохондроза работает особенно! Ведь вылечить остеохондроз – означает не загасить боль или другие синдромы, а восстановить нормальное положение позвоночника, обеспечить межпозвонковому диску утраченное полноценное питание (вернуть нормальное кровоснабжение) еще до того, как дегенеративные процессы в хрящевой ткани станут необратимыми.

Остеопат определяет место, в котором произошло смещение или деформация, находит причины, по которым произошло сужение сосудов в позвоночнике. Остеопатия рассматривает организм, как единую систему, в которой все взаимосвязано и влияет друг на друга, буквально тянет одно за другим. Это значит, что остеопат восстанавливает работу всех структур, изменения в которых по цепочке привели к нарушению питания межпозвонкового диска. Задача остеопата – восстановить равновесное соотношения органов и тканей, устранить напряжения и зажимы, мешающие полноценному питанию. А если, в случае запущенного состояния болезни, изменения в структуре позвоночника повлекли за собой нарушение работы внутренних органов, остеопатическое лечение будет направлено и на устранение возникших дисфункций.

То есть остеопат работает с первопричиной заболевания, а не с устранением его синдромов, в том числе болевых. Хотя начнет он свою работу именно с этого, с купирования боли. Однако на этом не остановится.Наилучшим способом остеопатия работает в комплексе с физиотерапией (обеспечивает снижение боли и воспалительных процессов) и лечебной физкультурой – ЛФК (укрепляет мышечный корсет, помогает телу удерживаться в новом непривычном для себя, но правильном положении).

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Выводы

К шее нельзя относиться легкомысленно. Так как головному мозгу должно быть обеспечено беспрепятственное питание. А оно зависит от того, насколько шея – здоровый «проводник».

Нельзя ждать. Чем больше запущено заболевание, тем сложнее откатить его назад (а иногда невозможно). Остеопат способен определить заболевание, когда оно еще только в зачатке и никак себя не проявляет. Никогда не следует пренебрегать диагностическим обследованием.

Нельзя пренебрегать профилактикой остеохондроза. Это всегда проще, чем лечить болезнь.

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